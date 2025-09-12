Logo
Колико ће грађане ове године коштати припрема зимнице?

Извор:

РТРС

12.09.2025

18:06

Зимница
Фото: Pixabay

Сезона припреме зимнице је почела. Многе домаћице зимницу ће купити, али има и оних које не одустају од традиције и вјерују само у квалитет оног што саме спреме.

Смањен род, а повећани трошкови производње одразили су се и на цијене поврћа у Семберији, које су у порасту, још од прошле сезоне.

На бијељинској зеленој пијаци, богата понуда воћа и поврћа, али је суша узела данак, па су и цијене високе.

Многе домаћице, упркос поскупљењима, не одустају од традиције и зимницу праве саме.

Не изостаје понуда ни за домаћице које немају времена или су мање вјеште.

Звезде Гранда

Сцена

Велике промјене у такмичењу Звезде Гранда

Љиљана Лазић из Трњака, џемове, слатка, сокове и салате производи по традиционалном рецепту, а тегле од једног и три килограма продаје по цијени од пет до 15 марака.

"Највише ми иду паприке пуњене купусом, њих и из иностранства купују кад дођу, као и парадајзарка паприка, онда и туршија и шарена салата", наводи Лазићева.

MILORAD-DODIK-120925

Градови и општине

Додик: Трагично је гледати Приједор у тренуцима поплава, то нисмо могли да игноришемо

Добра је понуда и на зеленој пијаци у Зворнику, а цијене приближно као и прошле године.

Потражња, истичу продавци, задовољавајућа.

Семберија је позната као богат пољопривредни крај, па понуде на штандовима тржница, никада не мањка, пише РТРС.

Зимница

