Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској почела је вакцинација против грипа - обезбијеђено је 18.000 бесплатних и 2.500 комерцијалних доза.
Епидемиолози савјетују да се вакцинација обави на вријеме, јер је за изградњу имунитета потребно двије до три седмице.
Вакцинација је доступна сваког радног дана од 8 до 14 часова у Институту за јавно здравство Републике Српске, као и у регионалним центрима Института.
Колико кошта комерцијална доза и све остало што требате знати о имунизацији погледајте у видео прилогу у наставку.
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