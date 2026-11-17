Аутор:АТВ редакција
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Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) расписала је тендер за прикупљање и обраду података о некретнинама у 11 градова и општина Републике Српске. Ријеч је о првој фази увођења система масовне процјене вриједности некретнина, у оквиру пројекта вриједног 35,2 милиона евра (68,8 милиона КМ).
Понуде се могу доставити до 16. децембра 2026. године, до 12 часова, а процијењена вриједност ове конкретне набавке није наведена у објављеном позиву.
Како преноси еКапија, пројекат се финансира зајмом Међународне банке за обнову и развој, а његов завршетак планиран је до 30. јануара 2032. године.
Прва фаза обухвата Бањалуку, Градишку, Источно Сарајево, Козарску Дубицу, Лакташе, Мркоњић Град, Нови Град, Приједор, Прњавор, Србац и Требиње.
Набавка подразумијева прикупљање и обраду података о некретнинама, што је основа за успостављање система масовне процјене њихове вриједности.
Циљ је да надлежне институције добију потпунију евиденцију о површини, облику, намјени и вриједности парцела и објеката.
Од укупно 35,2 милиона евра, за компоненту процјене вриједности некретнина предвиђено је 17,3 милиона евра.
За инфраструктуру просторних података намијењено је 6,7 милиона евра, за централни архив седам милиона, а за јачање капацитета и управљање пројектом 3,9 милиона евра.
Пројекат укључује и успостављање регистра зграда.
Споразум о преносу средстава и обавеза за реализацију пројекта потписали су 18. августа у Бањалуци министар финансија и трезора БиХ Срђан Амиџић и министарка финансија Републике Српске Зора Видовић.
Према образложењу одлуке о задужењу, рок отплате зајма износи 32 године, уз грејс период од седам година и камату која се обрачунава по референтној стопи увећаној за промјенљиву маржу.
Саво Минић, који је као премијер Републике Српске присуствовао потписивању споразума, тада је изјавио да би пројекат, заједно с јавним излагањем података ради уписа у земљишне књиге, требало да омогући потпунију евиденцију о некретнинама.
Набавка се спроводи према правилима Свјетске банке и отворена је за све понуђаче који испуњавају прописане услове.
Технички и квалификациони захтјеви оцјењиваће се по принципу “испуњава или не испуњава”, а уговор ће добити квалификовани понуђач с најнижом оцијењеном цијеном чија понуда испуњава захтјеве документације.
Увид у тендерску документацију у сједишту РУГИПП-а је бесплатан, док преузимање штампане или електронске верзије кошта 200 КМ.
Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу Трг Републике Српске 8 у Бањалуци. Електронско достављање није дозвољено.
Јавно отварање понуда заказано је за 16. децембар у 12.15 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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