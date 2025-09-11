АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

11.09.2025
У Републици Српској и ФБиХ коловози су јутрос клизави, а на дионицама које пролазе кроз усјеке постоји опасност од одрона.
У току је санација коловоза магистралног пута Бијељина-Шепак и Рача-Бијељина, на обилазници око града Бијељина. Радови ће се изводити од 7.00 до 17.00 часова, због чега ће се саобраћај одвијати успорено, једном саобраћајном траком, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Ради извођења бушачко-минерских радова, саобраћај ће бити привремено обустављен на магистралном путу М-И 114 Лапишница-Љубогошта, на каменолому "Хан Дервента", општина Пале од 12.00 до 16.00 часова, по потреби у трајању до два пута по пет до седам минута.
На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због деминирања на деминерском задатку "Гајеви 2", општина Ново Горажде, на магистралном путу Устипрача – Ново Горажде, вршиће се повремена получасовна обустава саобраћаја од 8.00 до 15.00 часова.
До повремених застоја од 7.00 до 17.00 часова долази на магистралном путу Добро Поље-Миљевина /Сијерачке стијене/ због санације клизишта.
На регионалном путу РИ-1105 Козарац-Мраковица забрањен је саобраћај за теретна возила, носивости преко 7,5 тона, због активног клизишта на деветом километру.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Р-476 Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
Због санације шкарпи на магистралном путу Јајце-Црна Ријека саобраћај се одвија наизмјеничним пропуштањем возила, а постављени су семафори.
Због извођења санационих радова на мосту, на магистралном путу Коњиц–Јабланица иза тунела Црнаја, измијењен је режим саобраћаја, саобраћа се наизмјенично једном траком, уз постављену свјетлосну саобраћајну сигнализацију.
