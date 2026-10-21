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Корисници из БиХ потрошили 4.8 милиона КМ на ОнлиФенс

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21.10.2026 12:44

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Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Фото: Инстаграм

Платформа ОнлиФенс (OnlyFans) веома је популарна и у Босни и Херцеговини, што потврђују подаци према којима је потрошња корисника из наше земље порасла за чак 22 одсто.

Према процјенама сервиса ЏусиСерч (JuicySearch), које преноси Блумберг Адрија, корисници из БиХ су током финансијске 2025. године, односно у периоду од децембра 2024. до новембра 2025. године, на овој платформи потрошили око 2,7 милиона долара, што је више од 4,8 милиона конвертибилних марака.

Ријеч је о расту од чак 22 одсто у односу на годину раније. То значи да су корисници из БиХ на садржај за одрасле на овој платформи дневно у просјеку трошили око 13.280 КМ.

Сарајево предњачи, Мостар биљежи благи раст

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Највећи дио потрошње забиљежен је у већим градским центрима. Сарајево и околина убједљиво предњаче са потрошених 1,06 милиона КМ, док је Бања Лука на другом мјесту са око 435.000 КМ.

Корисници из Мостара потрошили су око 105.000 долара, односно готово 189.000 КМ, што представља раст од четири одсто у односу на претходни обрачунски период.

Иако подаци показују значајан раст потрошње у БиХ, износи су и даље знатно мањи него у сусједним земљама.

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Укупна потрошња у шест земаља региона премашила је 35 милиона долара, а међу земљама са највећом потрошњом су:

  • Хрватска – 11,6 милиона долара
  • Словенија – 10,3 милиона долара
  • Србија – 8,9 милиона долара

Важно је нагласити да наведени износи не представљају директно потврђене банковне трансакције.

Сервис ЏусиСерч своје процјене заснива на анализи званичних и јавно објављених финансијских извјештаја компаније која управља платформом ОнлиФенс, док се географска расподјела потрошње по државама и градовима израчунава на основу обима и анализе интернет претрага.

Мирјана Пајковић

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Једна од најпознатијих особа из региона која има налог на ОнлиФенсу је Мирјана Пајковић, бивша функционерка и вршилац дужности генералне директорке Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству људских и мањинских права Црне Горе.

Она је налог на овој платформи отворила у марту 2026. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

онлифенс

Босна и Херцеговина

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