Крај блокада и лоше среће: Ова четири знака до краја новембра очекује успјех о којем су маштали

Аутор:АТВ редакција
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Успјех коначно стиже за четири хороскопска знака до краја овог мјесеца. Пут до њега био је дуг, а многи су се суочавали са препрекама, застојима и одлагањима. Због великог броја планета које су биле у ретроградном ходу, напредак је дјеловао готово немогуће.
Међутим, 13. новембра Венера и Меркур кренули су директним ходом, покрећући потпуно нову еру. Пред овим знаковима је период великих промјена, а живот би ускоро могао да крене у потпуно другачијем правцу.
Према ријечима астролошкиње Ким Ани, новембар би могао да донесе велике преокрете онима који имају осјећај да су финансијски заглављени, чекају да се љубавна ситуација покрене или се питају када ће им се живот коначно промијенити.
Ако сте чекали добре вијести, припремите се. Посљедња два мјесеца нису била нимало лака, али до краја новембра све би могло да се промијени.
„Са Јупитером у вашем знаку улазите у период ширења могућности, признања и личног развоја“, објаснила је Ани. Планета среће и обиља сада улаже додатну енергију у вашу корист.
Све то неће проћи незапажено. Људи примјећују ваш напредак и промјене набоље.
„Бићете особа каква сви желе да буду или са којом желе да буду“, додала је астролошкиња Елизабет Бробек, истичући да улазите у период у којем ћете бити популарнији него икада.
То ће подићи ваше самопоуздање и осјећај сопствене вриједности на потпуно нови ниво.
Плутон, планета изненадних промјена, налази се у вашем знаку и овог мјесеца доноси велике преокрете.
„Плутон трансформише ваш идентитет“, рекла је Ани. Почињете да откривате шта заиста желите, а сада када је период ретроградности завршен, коначно можете да кренете ка остварењу својих жеља.
Због тога вас очекује значајан успјех, нарочито када је ријеч о односима са другим људима.
Сада када знате шта желите од партнерског односа, чини се да вам и околности иду наруку.
„Постаћете успјешнији у љубави“, рекла је Бробек, додајући да ћете почети да се окружујете здравијим људима, онима који вас заиста подржавају, подстичу и чине да се осјећате боље.
То би могло да вам отвори и нова врата, зато добро обратите пажњу на прилике које не бисте жељели да пропустите.
Ваш успјех тренутно није повезан са каријером. Овога пута у средишту пажње су породични живот и дом.
Средином мјесеца Јужни мјесечев чвор, Марс и Јупитер налазе се у знаку Лава. То у ваш живот доноси радосну енергију, обиље и позитивне промјене.
Лав је знак који воли забаву, радост и уживање, а управо такве благослове можете очекивати у наредном периоду.
„То би могло да се испољи кроз стварање нове повезаности са члановима породице или чак кроз неку врсту новог почетка када је ријеч о мјесту на којем живите“, рекла је астролошкиња Изабел Робледо.
Зато се немојте плашити да прихватите потребу за боравком код куће и уживањем у породичном окружењу.
„Проводите што више времена код куће, али то не значи да морате бити сами“, савјетовала је она.
Позовите пријатеље и породицу на филмско вече или друштвене игре. Посветите се хобијима које волите и не заборавите да водите рачуна о себи. Ово је период за опуштање, уживање и пуњење батерија.
Честитамо! До 22. новембра и даље траје ваш период, а Сунце у вашем знаку указује на то да је успјех само питање времена.
И Меркур је коначно кренуо директним ходом у вашем знаку, а према ријечима Ким Ани, то симболизује прекретницу када је ријеч о разговорима који су били одложени, односима, финансијским одлукама и приликама из прошлости.
Другим ријечима, коначно можете да кренете напријед.
Не подносите осјећај стагнације, али управо тако су изгледале посљедње седмице. Ипак, све вријеме сте радили на себи и рјешавали одређене ствари у позадини, чак и када се споља није видјело много промјена.
Сада би сав тај труд коначно могао да се исплати. На шта год да усмјерите своју енергију, било да је ријеч о каријери или љубавним односима, очекује вас период значајног успјеха.
(Она.рс)
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