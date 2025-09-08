Logo
Креће исплата увећаних пензија

Извор:

АТВ

08.09.2025

12:51

Креће исплата увећаних пензија

Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће сутра, 09.09.2025. године, у Републици Српској бити исплаћене августовске пензије у укупном износу 167.000.000 КМ, које су одлуком Владе Републике Српске о ванредном усклађивању увећане за 3%.

Влада Републике Српске је у јануару извршила редовно усклађивање пензија у складу са процентом раста просјечне плате и цијена на мало, а крајем августа су се стекли услови за ванредно повећање, те је усвојена одлука којом су пензије увећане за 3%.

Од 2013. године извршено је укупно 14 ванредних усклађивања и девет редовних усклађивања, чиме Влада Републике Српске и ресорно надлежна министарства још једном потврђују опредијељеност за унапређење положаја најстарије популације у Републици Српској.

Та опредијељеност наставиће се и надаље, не само на мјесечном нивоу, него и стварањем програма за подршку у које би били укључени пензионери из Републике Српске.

