Аутор:АТВ редакција
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Прошло је шест мјесеци од када је Амир Кујовић (42) из Сарајева правоснажно осуђен на осам година затвора због саобраћајне несреће у којој су погинули Данијела и Дарио Хршум из Пала, али се он и даље налази на слободи.
Породица страдалих мјесецима покушава да сазна зашто Кујовић није иза решетака, али од надлежних судова, ни послије више упита, не добијају јасне одговоре. Због свега, медијима су упутили саопштење у којем се с правом питају када ће правоснажна пресуда почети да се извршава и због чега то до данас није учињено?
”Породице не траже никакве привилегије, нити траже да се било коме ускрате законска права. Не траже освету. Траже да се правоснажна судска одлука изврши и да надлежне институције јасно, одговорно и без даљег избјегавања одговоре на питања која им се мјесецима постављају. Иза ове пресуде нису само бројеви предмета и судски списи. Иза ње су Дарио и Данијела, њихова дјеца која су остала без родитеља, и породице чији су животи заувијек промијењени”, наводи се у саопштењу, које преносимо у цјелости.
Подсјетимо, Врховни суд Републике Српске је 15. маја правоснажно осудио Амира Кујовића на осам година затвора због кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја, које је за посљедицу имало смрт супружника Данијеле и Дарија Хршума.
Хроника
Највећа казна за саобраћајну несрећу у Српској: Кујовић правоснажно осуђен!
Трагедија се догодила 11. августа 2020. године на путу Пале – Љубогошта. У пресуди се наводи да је критичног дана Амир Кујовић, управљао "Мерцедесом ГЛЦ 350", без важеће возачке дозволе и био је под утицајем алкохола са концентрацијом од 0,41 g/kg. Брзину није прилагодио условима пута и возилом је прешао у лијеву траку намијењену за саобраћај из супротног смјера.
У том тренутку из супротног смјера је наишао ”ауди А3” којим управљао Дарио Хршум. Дошло је до директног судара и слијетања "аудија" са коловоза, усљед чега су на лицу мјеста страдали Дарио и Данијела Хршум, родитељи тада два малољетна сина. У несрећи је тешко повријеђена Амина Рондић, која је била сувозач у ”мерцедесу”.
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