Аутор:АТВ редакција
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Редитељ Емир Кустурица изјавио је да је воук-агенда највећа пријетња човјечанству, додајући да она служи као средство којим Запад настоји да смањи свјетску популацију.
"Највећа пријетња је воук-агенда. За њу је карактеристичан нихилизам, јер нема своје идеале нити циљеве. С друге стране, на планети тренутно има превише људи, а њихов друштвени положај се не рјешава расподјелом материјалног богатства – напротив, све мањи број људи добија све више новца", изјавио је редитељ за агенцију РИА Новости, а преноси РТ Балкан.
Стога, како наводи, Запад размишља искључиво о смањењу свјетске популације, а воук-агенда је један од инструмената.
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