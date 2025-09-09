Logo
Large banner

Лијепа вијест за грађане Српске: Данас креће исплата

09.09.2025

07:46

Коментари:

0
Лијепа вијест за грађане Српске: Данас креће исплата
Фото: АТВ

У Републици Српској данас ће бити исплаћене августовске пензије увећане за три одсто, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.

Пензије ће бити исплаћене у укупном износу 167.000.000 КМ.

Влада Републике Српске је у јануару извршила редовно усклађивање пензија у складу са процентом раста просјечне плате и цијена на мало, а крајем августа су се стекли услови за ванредно повећање, те је усвојена одлука којом су пензије увећане за три одсто.

Од 2013. године извршено је укупно 14 ванредних и девет редовних усклађивања, чиме Влада Републике Српске и ресорна министарства још једном потврђују опредијељеност за унапређење положаја најстарије популације у Републици Српској.

Та опредијељеност биће настављена, не само на мјесечном нивоу, него и стварањем програма за подршку у које би били укључени пензионери из Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

пензије

Влада Републике Српске

novac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова Влада Републике Српске преузима дужност

Република Српска

Нова Влада Републике Српске преузима дужност

1 д

0
Температура до 31 степен

Друштво

Температура до 31 степен

1 д

0
Ово је најскупљи метал на свијету: Кошта чак 15 пута више од злата

Економија

Ово је најскупљи метал на свијету: Кошта чак 15 пута више од злата

1 д

0
Horoskop

Занимљивости

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner