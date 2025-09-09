Лијепа вијест за грађане Српске: Данас креће исплата

09.09.2025
07:46
Коментари:0
У Републици Српској данас ће бити исплаћене августовске пензије увећане за три одсто, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.
Пензије ће бити исплаћене у укупном износу 167.000.000 КМ.
Влада Републике Српске је у јануару извршила редовно усклађивање пензија у складу са процентом раста просјечне плате и цијена на мало, а крајем августа су се стекли услови за ванредно повећање, те је усвојена одлука којом су пензије увећане за три одсто.
Од 2013. године извршено је укупно 14 ванредних и девет редовних усклађивања, чиме Влада Републике Српске и ресорна министарства још једном потврђују опредијељеност за унапређење положаја најстарије популације у Републици Српској.
Та опредијељеност биће настављена, не само на мјесечном нивоу, него и стварањем програма за подршку у које би били укључени пензионери из Републике Српске.
