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Лото бројеви: Извучена комбинација у 91. колу

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АТВ редакција
13.11.2026 20:11

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 91. кола, које је извучено 13.11.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 15, 4, 12, 1, 3, 20, 26.

Лото 7/39 резултати, 91. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 6.400.000 КМ извучени су бројеви: 1, 3, 4, 12, 15, 20, 26.

У овом колу није извучена лото седмица.

Лото плус резултати, 91. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 7.270.000 КМ, извучени су бројеви: 27, 33, 37, 25, 26, 23, 2

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 91. коло

Џокер игра у 91. колу износила је 460.000 КМ, извучени су бројеви: 5, 9, 5, 5, 5, 2.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

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