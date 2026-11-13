Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 91. кола, које је извучено 13.11.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 15, 4, 12, 1, 3, 20, 26.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 6.400.000 КМ извучени су бројеви: 1, 3, 4, 12, 15, 20, 26.
У овом колу није извучена лото седмица.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 7.270.000 КМ, извучени су бројеви: 27, 33, 37, 25, 26, 23, 2
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 91. колу износила је 460.000 КМ, извучени су бројеви: 5, 9, 5, 5, 5, 2.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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