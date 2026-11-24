Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 94. кола, које је извучено 24.11.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 34, 1, 11, 39, 23, 30, 36.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 600.000 КМ извучени су бројеви: 34, 1, 11, 39, 23, 30, 36.
У овом колу није извучена лото седмица.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 7.530.000 КМ, извучени су бројеви: 24, 4, 6, 28, 29, 3, 33.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 94. колу износила је 560.000 КМ, извучени су бројеви: 2, 5, 6, 8, 2, 2.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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