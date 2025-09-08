Logo
Маша је рођена са свега 950 грама и готово слијепа, али помјера границе

08.09.2025

15:27

Фото: Хуманост без граница

Да малени хероји од самог рођења воде највеће борбе показује и малена Маша Ружичић која је на свијет дошла прерано, у 26. недјељи трудноће, са само 920 грама.

Њено мало срце од првог дана куца у ритму борбе и док су љекари бринули хоће ли уопште преживјети, она је показала да је прави мали борац.

Пријевремени порођај донио је и бројне посљедице. Маша се суочава са тешким дијагнозама хидроцефалус, аблација ретине, ретинопатија, посљедице можданог крварења четвртог степена и епилепсија.

За Машу границе не постоје

Све то за једно дијете звучи неподношљиво, али Маша нас свакога дана учи да границе не постоје. Упркос изузетно слабом виду, она је постигла оно чему се многи нису надали.

"Сама се окреће са леђа на стомак, успијева да се постави у четвороножни положај и да се посједа уз нашу помоћ. То су огромни кораци за њу и доказ да Машина снага и жеља да напредује немају граница. Ако је успјела у томе, онда постоји нада да ће уз праву помоћ успјети и у највећој борби да стимулише свој вид и извуче максимум како би једног дана могла да буде самостална", каже за РИНУ њен отац Јанко.

Помоћ најважнија

Зато је овом малом хероју сада најважније пружити помоћ. Потребно је обезбиједити средства за рад са тифлологом и интензивну стимулацију вида, јер управо вид отвара врата ка учењу, развоју и самосталном животу.

Поред тога, потребне су јој и физикалне терапије, као и третмани са логопедом и дефектологом, како би могла да прави нове кораке, научи да говори, да се изражава и да једног дана води што квалитетнији живот.

Помозимо да малена хероина превазиђе све препреке

"Све ово захтијева много труда, времена и огромна средства. Ми као породица то сами не можемо да изнесемо и зато молимо све хумане људе да помогну. Свака донација, ма колико мала, за Машу значи нови напредак, нову побједу, нови осмијех. Заједно можемо да учинимо да мала хероина побиједи све препреке и да њен живот буде испуњен свјетлом, игром и радости".

