Аутор:Милица Марјановић
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Квалитет ваздуха прати се мјерењем концентрације загађујућих материја, а један од најчешће кориштених показатеља је Ер квалити, односно индекс квалитета ваздуха.
Он обухвата шест полутаната: ПМ 2,5 и ПМ 10 честице, угљен-моноксид, сумпор-диоксид, азот-диоксид и приземни озон. За сваку од тих материја посебно се израчунава индекс, а као коначна вриједност за одређену локацију узима се она највиша. То значи да укупну оцјену квалитета ваздуха одређује полутант који у том тренутку представља највећи проблем. Постоји више система за израчунавање тог индекса – амерички, европски, кинески, аустралијски и бразилски, а код нас се најчешће користи амерички Ер квалити.
Међутим, није сваки податак који видимо на апликацијама резултат мјерења свих шест загађујућих материја. Комерцијални сензори у БиХ углавном мјере концентрацију ПМ 2,5 честица, док се индекс квалитета ваздуха израчунава на основу тих очитавања. Зато је важно разликовати AQI од RAW PM2,5 податка, који представља директно очитану концентрацију ових честица, без прерачунавања у индекс.
Република Српска
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Разлике у приказаним вриједностима видљиве су и на двије најпознатије платформе за праћење квалитета ваздуха. Иако приказују податке за исте локације, резултати не морају бити идентични.
PurpleAir омогућава праћење готово тренутних очитавања, која се освјежавају на свака два минута, док IQAir приказује сатне просјечне вриједности.
Због тога се индекси могу разликовати чак и када се односе на исту локацију.
Ипак, када је ријеч о званичној оцјени квалитета ваздуха, предност имају референтне мјерне станице. У Републици Српској њима управља Републички хидрометеоролошки завод, а једна од станица налази се у бањалучком насељу Лазарево. За разлику од јефтинијих комерцијалних сензора, ове станице морају испуњавати строго прописане услове – од избора локације и удаљености од извора загађења до начина мјерења и континуиране доступности података.
"Станице које раде у складу са законском регулативом мора да обезбиједе расположивост података у износу од 90% сатних вриједности у току године што је признаћете веома захтјевно са апсекта одржавања саме станице, а ове станице су врло финансијски захтјевне и њихова набавка се врло често одвија уз помоћ пројеката из средстава из Евроске уније", рекла је начелник Одјељења за заштиту животне средине у РХМЗ Републике Српске Ранка Радић.
Зато их и нема на свакој локацији. Зато се све више користе и јефтинији сензори, такозвана „low cost“ мјерења, која омогућавају праћење загађења и у другим дијеловима града. Ипак, њихови резултати имају ограничену вриједност и не могу се изједначити са званичним мјерењима.
"Ми то зовемо тзв. ''Low cost'' мјерења то су приручна мјерења или мјерења која су само самоиндикација загађења јер они не раде у складу са референтним методама нити су усклађени са европским и свјетским стандардима и не показују праве вриједности квалитета ваздуха то нису уређаји који могу да служе у регулаторне сврхе", додала је Радићева.
Сензори су данас бројнији, подаци доступнији, а загађење видљивије него раније. Међутим, број приказаних мјерења није и гаранција њихове поузданости. Зато је, осим праћења индекса на апликацијама, неопходно јачати мрежу званичних мјерних станица, јер без квалитетних и провјерених података нема ни поуздане процјене стања ваздуха.
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