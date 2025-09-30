Logo
МЛАДИ ИЗ СРПСКЕ НА СТУДИЈСКОМ ПУТОВАЊУ У БЕОГРАДУ – „ПУТЕВИМА СРПСКОГ НАСЉЕЂА“

30.09.2025

20:51

МЛАДИ ИЗ СРПСКЕ НА СТУДИЈСКОМ ПУТОВАЊУ У БЕОГРАДУ – „ПУТЕВИМА СРПСКОГ НАСЉЕЂА“

Удружење за развој сеоског туризма (УЗРАСТ), под покровитељством Предсједника Републике Српске и уз подршку јавног предузећа GAS RES d.o.o., реализовало је студијско путовање у Београд за 80 младих са подручја Бање Луке, Лакташа, Српца и Градишке.

Ово путовање је организовано у оквиру пројекта „Путевима српског насљеђа“, чији је циљ да младима из Републике Српске омогући да кроз посјете културним и историјским знаменитостима Републике Србије боље упознају свој идентитет, насљеђе и народ којем припадају.

Током посјете, учесници су обишли значајне институције, музеје и културно-историјске локалитете у Београду, међу којима се посебно издвајају Народни музеј, Храм Светог Саве, Калемегдан, Конак Кнегиње Љубице, Музеј Југославије и друге установе историје и културе. Кроз разговоре са кустосима, представницима културних институција и стручњацима из области историје и умјетности, млади су добили прилику да из прве руке сазнају више о богатом културном насљеђу српског народа.

Како истичу организатори, овај пројекат има дубљи смисао од самог путовања – он представља инвестицију у очување културног идентитета и јачање националне свијести младих генерација.

„Кроз обилазак градова, институција, музеја и значајних културно-историјских локалитета, млади су имали прилику да кроз живо искуство осјете оно што књиге и интернет не могу да пренесу – дубину, љепоту и значај српског духовног и културног насљеђа“, наглашено је из Удружења за развој сеоског туризма.

Пројекат „Путевима српског насљеђа“ наставиће се и у наредном периоду, уз планове да обухвати нове руте и локалитете од историјског и духовног значаја у Србији, са циљем да што већи број младих добије прилику да на овај начин продуби своја знања, али и понос на припадност српском народу и култури.

