МЛАДИ ИЗ СРПСКЕ НА СТУДИЈСКОМ ПУТОВАЊУ У НОВОМ САДУ – „ПУТЕВИМА СРПСКОГ НАСЉЕЂА“

Удружење за развој сеоског туризма (УЗРАСТ), под покровитељством Предсједника Републике Српске и Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и уз подршку јавног предузећа GAS RES d.o.o., реализовало је студијско путовање у Нови Сад за 80 младих са подручја Бање Луке, Лакташа, Српца и Градишке. ићу и друге локалитете од значаја за Нови Сад.
Ово путовање је организовано у оквиру пројекта „Путевима српског насљеђа“, чији је циљ да младима из Републике Српске омогући да кроз посјете културним и историјским знаменитостима Републике Србије боље упознају свој идентитет, насљеђе и народ којем припадају.
Током четвородневног боравка у српској покрајинској престоници, учесници су посјетили низ значајних институција и локалитета. Посебан утисак оставила је посјета Матици српској, најстаријој културној и научној институцији српског народа, гдје су млади имали прилику да чују о историјату ове установе, њеној улози кроз вијекове и значају који има у очувању језика, књижевности и културе.
Програм је обухватио и обилазак Петроварадинске тврђаве, Старог језгра Новог Сада, Галерије Матице српске, Музеја Војводине, Музеја Града Новог Сада, Дунавског парка, Саборне цркве Светог Ђорђа, споменика Јаши Том.
Према ријечима организатора, циљ студијског путовања био је да се младима пружи прилика да на терену истражују елементе српског културног идентитета, али и да развију нова пријатељства, прошире своја знања и стекну позитивна искуства која ће им користити у будућим активностима.
Учешће младих у оваквим програмима, како истичу координатори, представља значајан корак у промоцији културних вриједности и стварању генерације која ће са више свијести, интересовања и одговорности приступати очувању свог насљеђа.
