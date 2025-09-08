Могуће повећање цијене мрежарине изазвало буру у јавности

Извор:
АТВ
08.09.2025
19:25
Нове, предложене увећане цијене мрежарине повећале би укупан рачун за струју за око 20%. Захтјев за повећање оправдава се растом трошкова за покривање дистрибутивних губитака. Регулаторна комисија за енергетику о захтјеву тек треба да одлучи и да одобри или одбије тражено повећање.
Што се привредника тиче,захтјев је неоправдан. Ионако тврде, грцају у проблемима. Фабрика обуће “Бема” за мрежарину по садашњим цијенама, за двије фабрике, на годишњем нивоу издваја 120 хиљада марака. Уз најављено повећање цијене за годину дана више ће платити 3,5 рачуна за струју.
"Не само струја него и све остало. Ми смо исциједили из камена воду. Из дреновине сто се каже. Ми више немамо простора. Ми то не можемо платити. Вјерујте ми, поштено кажемо. Ова задња два три мјесеца како немамо посла смо на инфузији", рекао је Маринко Умићевић, директор фабрике обуће “Бема”.
Измјена цијене мрежарине за Удружење потрошача нема реалне основе. Поручују да су дистрибутивни трошкови већ довољно високи и да су управо потрошачи они који плаћају данак губитака јавних предузећа.
Потрошачи који су у претходном периоду трошили неких 700 киловата, да не одемо на ону основну од 500, плаћали су неких 100 марака. Са овим првим поскупљењем најављеним од 40.68 % то поскупљење би било неких 17 марака за исте киловате по рачуну. Док је ово сљедеће најављено већ преко 20 КМ.Негодују и грађани. Барем они са којима смо разговарали. Поручују да је сваки нови издатак из новчаника проблем, те да сада није вријеме за веће рачуне за струју", рекла је Муриса Марић, предсједник Удружења за заштиту потрошача Дон Приједор.
"Мислим да је то превише.И да је то тешко. За наш народ је то тешко. Сви ми замо колика је платежна способност код нас. Мислим да ће то бити тешко"
"Мислим да је у овој републици све превише подигнуто. И ту нема шта да се каже"
"Све је удар. Мислим да је сада мало рано и превише. Да се повећају плате и пензије и све остало, па нека буде. Сада је мало превише", неки су од коментара грађана.
Оператери дистрибутивних система у Републици Српској тврде да је до захтјева за измјену цијене Mрежарине морало да дође. Без тога, поручују нема ни стабилности снабдијевања, неопходних улагања у мрежу и смањењем губитака. А треба платити и раднике Електродистрибуција и повећати им плате што, кажу, синдикат тражи. Без нове, више цијене мрежарине пријети и губитак радне снаге. Уз све то готово 80% грађана Српске плаћа електричну енергију по најнижој тарифи од 500 киловата.
"И то је један огроман проблем код нас. Значи, да већина домаћинстава спада у ту најнижу цијену ел. енергије. Не можемо рећи да није раздвојена цијена ел. енергије за социјалне случајеве и за оне који могу да плате већу цијену ел. енергије. Имате људе који имају викендице троше до 500 КЊ, имате људе који се баве издавањем станова троше до 500 КМ. Али би се требало у наредном периоду озбиљније ући у ту тематику и раздвојити по неким социјалним категоријама цијене ел енергије", рекао је Ацо Станишић, директор Електродистрибуције Пале.
Увећани рачуни за струју, уколико нова цијена буде прихваћена у сандучиће грађана стићи ће тек наредне године. До тада можемо да научимо како да штедимо. Мање апарата на струју, мање машина веша, не мора свјетло баш увијек да гори . Мање киловата-мања мрежарина па у новчанику можда и остане која марка.
