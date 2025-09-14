МУП упозорава: У случају удеса ова грешка може бити фатална

Извор:
АТВ
14.09.2025
13:25
Министарство унутрашњих послова Србије објавило је упозоравајући видео који возаче, али и путнике, едукује о важности употребе појаса.
У саобраћајним незгодама, посљедице не везивања сигурносног појаса могу бити трагичне.
Иако многи мисле да је задње сједиште безбједније, статистике показују супротно - ако ниси везан, твоје тијело лети ка вјетробрану или ка особи поред које сједиш.
Ударац може бити фаталан, како за тебе, тако и за оне које волиш.
Везивање појаса смањује ризик од смртног исхода за чак 50 одсто, а ипак, само један од десет путника у Србији користи појас на задњем сједишту.
У тренутку судара, невезани путник постаје пројектил, лети напријед, угрожавајући све у возилу.
Закон јасно прописује обавезу везивања појаса, али ово није само правно, већ и морално питање.
Појас је заштита, одговорност и поштовање према животу. Његово коришћење траје свега секунду, а та секунда може да ти спаси живот.
Зато, како упозоравају из Министарства унутрашњих послова Србије, поштуј живот – вежи појас.
