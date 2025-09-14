Logo

МУП упозорава: У случају удеса ова грешка може бити фатална

Извор:

АТВ

14.09.2025

13:25

Коментари:

0
МУП упозорава: У случају удеса ова грешка може бити фатална

Министарство унутрашњих послова Србије објавило је упозоравајући видео који возаче, али и путнике, едукује о важности употребе појаса.

У саобраћајним незгодама, посљедице не везивања сигурносног појаса могу бити трагичне.

Иако многи мисле да је задње сједиште безбједније, статистике показују супротно - ако ниси везан, твоје тијело лети ка вјетробрану или ка особи поред које сједиш.

Avion

Свијет

Пијана пилоткиња изазвала хаос на лету

Ударац може бити фаталан, како за тебе, тако и за оне које волиш.

Везивање појаса смањује ризик од смртног исхода за чак 50 одсто, а ипак, само један од десет путника у Србији користи појас на задњем сједишту.

У тренутку судара, невезани путник постаје пројектил, лети напријед, угрожавајући све у возилу.

Трудница

Регион

Жени у болници након спонтаног побачаја рекли да плод баци у смеће

Закон јасно прописује обавезу везивања појаса, али ово није само правно, већ и морално питање.

Појас је заштита, одговорност и поштовање према животу. Његово коришћење траје свега секунду, а та секунда може да ти спаси живот.

Зато, како упозоравају из Министарства унутрашњих послова Србије, поштуј живот – вежи појас.

Подијели:

Тагови:

Полиција

везање појаса

pojas

удес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђорђо Армани

Србија

Читуља за Арманија осванула у Чачку: Од модног краља опростили се и шанери

4 ч

0
Због удеса обустављен саобраћај на једној дионици у БиХ

Друштво

Због удеса обустављен саобраћај на једној дионици у БиХ

4 ч

0
“Adria sports conference”: Соња Васић Петровић стиже у Бањалуку

Кошарка

“Adria sports conference”: Соња Васић Петровић стиже у Бањалуку

4 ч

0
Човић открио да ли је пронађен Пешићев насљедник

Кошарка

Човић открио да ли је пронађен Пешићев насљедник

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

17

39

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

17

33

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

17

29

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

17

27

Evo зашто је јесен савршено вријеме за изградњу здравих навика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner