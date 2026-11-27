Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Министарство породице омладине и спорта Републике Српске објавило је списак 405 особа којима су одобрене субвенције на камате за стамбене кредите.
На конкурс је пристигло укупно 449 захтјева, али су 44 одбијена.
Као разлоге из Министарства наводе да одбијени захтјеви нису испуњавали основне услове конкурса:
"Посебан програм субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове се реализује од 2008. године, а укупан број додијељених субвенција од почетка реализације овог програма, укључујући и посљедњи расписани конкурс, износи 6616. У ове сврхе ће закључно са 2026. годином бити пласирано око 27.500.000,00 КМ.КМ", кажу у Министарству породице, омладине и спорта.
Списак корисника којима је одобрена субвенција можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму