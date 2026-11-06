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На Глођанском брду парастос за 126 свирепо убијених српских војника

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АТВ редакција
06.11.2026 11:33

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На Глођанском брду код Зворника обиљежавају се 34 године од страдања 126 припадника Војске Републике Српске, које су 6. новембра 1992. године на свиреп начин убили припадници такозване Армије БиХ. Више на АТВ порталу
Фото: ATV

На Глођанском брду код Зворника обиљежавају се 34 године од страдања 126 припадника Војске Републике Српске, које су 6. новембра 1992. године на свиреп начин убили припадници такозване Армије БиХ.

Мјесно свештенство у 11.30 часова на мјесту страдања војника служи парастос, након чега ће бити прислужене свијеће и положени вијенци код спомен-плоче.

Прије 34 године, 6. новембра 1992. године на Глођанском брду припадници такозване Армије БиХ, предвођени Насером Орићем и Мухамедом Чикарићем мучки су убили припаднике Шековачке и Зворничке бригаде које су биле у саставу Војске Републике Српске.

Глођанско брдо
Глођанско брдо
ATV

Од укупног броја погинулих још се трага за посмртним остацима осам припадника Војске Републике Српске.

За злочин на Глођанском брду још нико није одговарао.

На Глођанском брду, на мјесту страдања, у неколико наврата је постављана спомен-плоча са натписом: "Овдје је убијено 126 бораца Војске Републике Српске", али су их, након постављања, сваки пут непозната лица поразбијала, док је на постојећу испаљен један хитац.

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Тагови :

Глођанско брдо

Годишњица

страдање Срба

култура сјећања

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