Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

У Републици Српској и Федерацији БиХ прије подне биће претежно облачно, а током дана у већини предјела очекује се киша и пљускови са грмљавином.
Послије подне биће вјетровито и нестабилно уз кишу и јаче пљускове са грмљавином, а увече и наредне ноћи у Херцеговини и на југоистоку биће обилних падавина, док ће у осталим предјелима падавине бити повремене и слабе, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, повремено са јаким ударима, источни и југоисточни, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од 23 до 32 степена Целзијусова.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац 14, Чемерно и Гламоч 14, Хан Пијесак и Ливно 15, Рибник, Фоча, Бјелашница и Зеница 16, Мркоњић Град и Сарајево 17, Билећа и Бихаћ 18, Приједор, Нови Град и Тузла 19, Бањалука, Бијељина, Добој и Требиње 20, Мостар 22 и Неум 23 степена Целзијусова.
