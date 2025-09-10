Logo
Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

10.09.2025

07:52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина
Фото: Танјуг

У Републици Српској и Федерацији БиХ прије подне биће претежно облачно, а током дана у већини предјела очекује се киша и пљускови са грмљавином.

Послије подне биће вјетровито и нестабилно уз кишу и јаче пљускове са грмљавином, а увече и наредне ноћи у Херцеговини и на југоистоку биће обилних падавина, док ће у осталим предјелима падавине бити повремене и слабе, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, повремено са јаким ударима, источни и југоисточни, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од 23 до 32 степена Целзијусова.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац 14, Чемерно и Гламоч 14, Хан Пијесак и Ливно 15, Рибник, Фоча, Бјелашница и Зеница 16, Мркоњић Град и Сарајево 17, Билећа и Бихаћ 18, Приједор, Нови Град и Тузла 19, Бањалука, Бијељина, Добој и Требиње 20, Мостар 22 и Неум 23 степена Целзијусова.

Тагови:

Временска прогноза

Kiša

grmljavina

