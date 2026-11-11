Најављена нагла промјена времена у БиХ: Вјетар до 100 km/h, а потом и снијег

Аутор:АТВ редакција
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У БиХ је најављена нагла промјена времена, која доноси вјетар до 100 km/h, а потом и снијег.
Јужина полако доноси топлији ваздух у БиХ, па су данас у појединим крајевима забиљежене температуре које више подсјећају на прољеће него на новембар.
Ипак, након топлијег и вјетровитог четвртка слиједи промјена времена, а у вишим крајевима у суботу ујутро могућ је и снијег.
Према објави метеоролошке странице БХ Метео, међу најтоплијим локацијама данас су Крупа на Врбасу и Требиње са 21 степеном, Котор Варош са 20, те Бихаћ и Сребреница са 19 степени Целзијуса.
Сутра се очекује још топлији дан, али и постепено јачање вјетра. Његов врхунац предвиђа се током ноћи на петак, 13. новембра, те у петак.
Према прогнози БХ Метеа, удари вјетра у свим крајевима могли би се кретати између 40 и 60 километара на час, док се у брдско-планинским подручјима очекују олујни удари од око 70 до 100 километара на час. Због тога се грађанима савјетује опрез.
Након прољећних температура и кише, у суботу ујутро поједине више предјеле могао би прекрити снијег. Ипак, према најави БХ Метеа, ни сњежне падавине неће дуго потрајати.
Већ наредне седмице очекује се нова јужина, уз доминацију Атлантика и изражена зонална струјања. То значи наставак промјенљивог и динамичног јесењег времена.
Из БХ Метеа наводе и да ће се суша у наредном периоду значајно ублажити.
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