Најљепше вијести: Српска богатија за 26 беба!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, 12 дјевојчица и 14 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 11 беба, у Источном Сарајеву и Бијељини по три, у Требињу, Зворнику, Добоју и Приједору по двије, а у Фочи једна беба.
Седам дјевојчица и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Источном Сарајеву двије дјевојчице и један дјечак, Бијељини три дјечака, Зворнику, Добоју и Приједору по једна дјевојчица и један дјечак, у Требињу два дјечака, а у Фочи један дјечак.
Порода није било у болницама у Градишци и Невесињу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
04
09
57
09
40
09
28
09
17
Тренутно на програму