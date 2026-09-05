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Најљепше вијести: Српска богатија за 26 беба!

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05.09.2026 08:19

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, 12 дјевојчица и 14 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено 11 беба, у Источном Сарајеву и Бијељини по три, у Требињу, Зворнику, Добоју и Приједору по двије, а у Фочи једна беба.

Седам дјевојчица и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Источном Сарајеву двије дјевојчице и један дјечак, Бијељини три дјечака, Зворнику, Добоју и Приједору по једна дјевојчица и један дјечак, у Требињу два дјечака, а у Фочи један дјечак.

Порода није било у болницама у Градишци и Невесињу.

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Тагови :

Република Српска

рођене бебе

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