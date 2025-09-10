Највећа мистерија Балкана: Вјерује се да је овдје свети Ђорђе укротио троглаву аждају

10.09.2025
Легенда каже да је цијела Пештерска висораван некада била покривена великим језером. У том језеру наводно је живјела троглава аждаја коју је убио свети Ђорђе.
У свом самртном ропцу аждаја је репом окрњила шуму у данашњој Крњој јели, а од њеног лета занинала се цијела планина Нинаја. Прије сукоба са аждајом свети Ђорђе је ударио мачем у камен и из њега је потекла хладна планинска вода.
На извору Ђурђевице та вода и данас тече, а житељи пештерске висоравни су ту вијековима приносили овна као жртву. Вода из великог језера је, у међувремену отекла и на Пештеру је од ње остало само једно мало језеро у селу Тузиње покрај Карајукића бунара. У наредним вијековима умјесто тог једног природног језера, у кањону Увца, на сјеверном дијелу Пештерске висоравни, створена су три вјештачка језера, преноси Телеграф.
