Logo
Large banner

Највећа мистерија Балкана: Вјерује се да је овдје свети Ђорђе укротио троглаву аждају

10.09.2025

19:34

Коментари:

0
Највећа мистерија Балкана: Вјерује се да је овдје свети Ђорђе укротио троглаву аждају
Фото: Youtube/screenshot

Легенда каже да је цијела Пештерска висораван некада била покривена великим језером. У том језеру наводно је живјела троглава аждаја коју је убио свети Ђорђе.

У свом самртном ропцу аждаја је репом окрњила шуму у данашњој Крњој јели, а од њеног лета занинала се цијела планина Нинаја. Прије сукоба са аждајом свети Ђорђе је ударио мачем у камен и из њега је потекла хладна планинска вода.

Svijece smrt

Друштво

Запалите свијећу и помолите се овим ријечима: Славимо свете мученике Адријана и Наталију

На извору Ђурђевице та вода и данас тече, а житељи пештерске висоравни су ту вијековима приносили овна као жртву. Вода из великог језера је, у међувремену отекла и на Пештеру је од ње остало само једно мало језеро у селу Тузиње покрај Карајукића бунара. У наредним вијековима умјесто тог једног природног језера, у кањону Увца, на сјеверном дијелу Пештерске висоравни, створена су три вјештачка језера, преноси Телеграф.

Подијели:

Таг:

sveti Georgije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Биће још изненађења, а биће и пријатеља"

Република Српска

"Биће још изненађења, а биће и пријатеља"

12 ч

1
Савјети за родитеље: Како да дјеца заволе кувано поврће

Породица

Савјети за родитеље: Како да дјеца заволе кувано поврће

12 ч

0
Москва подржава Републику Српску уочи референдума: Додик о анкетирању народне воље

Република Српска

Москва подржава Републику Српску уочи референдума: Додик о анкетирању народне воље

12 ч

0
Мазалица: У Српској још на снази којим се не признају одлуке Уставног суда БиХ

Република Српска

Мазалица: У Српској још на снази којим се не признају одлуке Уставног суда БиХ

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner