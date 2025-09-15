Након свјежег јутра, очекује нас сунчан и топлији дан

Извор:
АТВ
15.09.2025
08:42
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) данас ће бити претежно сунчано уз малу до умјерену облачност и топлије.
Максимална температура ваздуха биће од 24 до 29, у вишим предјелима од 20 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Здравље
Овај симптом који многи занемарују може да указује на озбиљно зачепљење артерија
Вјетар ујутру слаб, у Херцеговини умјерен, променљив или јужних смјерова, а током дана слаб до умјерен и у скретању на сјеверне смјерове.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутро је свјеже и претежно ведро, око ријека и по котлинама магловито.
Хроника
Нови детаљи Тијанине погибије: "Шта да кажемо њеној мајци?“
Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Соколац и Дринић девет, Хан Пијесак 10, Гацко и Рибник 11, Мркоњић Град, Чемерно и Бихаћ 12, Нови Град 13, Бањалука, Приједор, Добој, Билећа, Калиновик и Тузла 14, Бијељина, Фоча, Сребреница, Рудо, Сарајево и Зеница 15, Вишеград 16, Зворник 17, те Требиње и Мостар 19 степени Целзијусових.
Хроника
2 ч0
Здравље
2 ч0
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
00
10
56
10
54
10
53
10
41
Тренутно на програму