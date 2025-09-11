Logo
Large banner

Народ Озрена чува традицију – берба траве Иве на Гостиљу

Извор:

АТВ

11.09.2025

20:58

Коментари:

0
Народ Озрена чува традицију – берба траве Иве на Гостиљу
Фото: АТВ

Народ прича – трава ива од мртва прави жива. А вјерује се да је најљековитија када се убере баш на Усјековање главе Светог Јована Крститеља. Зато су православни вјерници, у потрази за љековитом ивом, и данас кренули пут Гостиља - једног од највиших врхова Озрена.

"Ива је љековита биљка, од мртва прави живи и увјерио сам се. Кад вас је ива спасила? Опустите те, орасположи", рекао је Мирослав Миљић, Станари

"За једну шољу чаја оволико је довољно, пошто је она много горка, а у ракију се исто ставља", рекла је Боса Васић, Добој.

Брање траве иве је вјековна традиција на Озрену. Вјерници су у литији, након литургије у сеоској цркви, изашли на 773 метра надморске висине.

"Данас традиционално смо изашли овдје бере се трава ива. Изашао је свештеник и освештао траву иву и кроз те благодатне енергије освећене водице, конзумирањем чаја, ми се тако освећујемо сами себе и приносимо себе Господ", рекао је Мирослав Цвјетковић ђакон.

Вјерници су стигли са свих страна. И за све је то посебан доживљај.

Овај бисер природе је, од прије три године, одлуком Владе Српске, заштићено подручје. А брање траве иве на Гостиљу је од 2018. на УНЕСКО-вој листи нематеријалног културног насљеђа Републике Српске.

"Свако жели у свом дворишту да има свјетско а наше, јел тако. Становништво Озрена је посебно поносно на своју традицију", рекао је Небојша Драгојловић директор музеја у Добоју.

А традиционално, све оне који су изашли на врх Гостиља, дочекао је чај од траве иве -да се окријепе. Озренци су засвирали и запјевали своје изворне пјесме. Кажу, све то са жељом да их прати здравље и да се догодине окупе у још већем броју.

Подијели:

Тагови:

Ozren

trava

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радановић: Уништено 60 православних споменика код Зенице

БиХ

Радановић: Уништено 60 православних споменика код Зенице

8 ч

0
Чарли Кирк је посљедњу објаву посветио Ирини Зарутској

Свијет

Чарли Кирк је посљедњу објаву посветио Ирини Зарутској

8 ч

0
Кошарац: Додик се бори национално одговорним, а не вазалским и поданичким политикама

Република Српска

Кошарац: Додик се бори национално одговорним, а не вазалским и поданичким политикама

8 ч

0
ФБИ нуди награду од 100.000 долара за откривање осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Свијет

ФБИ нуди награду од 100.000 долара за откривање осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner