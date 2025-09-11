Народ Озрена чува традицију – берба траве Иве на Гостиљу

Извор:
АТВ
11.09.2025
20:58
Коментари:0
Народ прича – трава ива од мртва прави жива. А вјерује се да је најљековитија када се убере баш на Усјековање главе Светог Јована Крститеља. Зато су православни вјерници, у потрази за љековитом ивом, и данас кренули пут Гостиља - једног од највиших врхова Озрена.
"Ива је љековита биљка, од мртва прави живи и увјерио сам се. Кад вас је ива спасила? Опустите те, орасположи", рекао је Мирослав Миљић, Станари
"За једну шољу чаја оволико је довољно, пошто је она много горка, а у ракију се исто ставља", рекла је Боса Васић, Добој.
Брање траве иве је вјековна традиција на Озрену. Вјерници су у литији, након литургије у сеоској цркви, изашли на 773 метра надморске висине.
"Данас традиционално смо изашли овдје бере се трава ива. Изашао је свештеник и освештао траву иву и кроз те благодатне енергије освећене водице, конзумирањем чаја, ми се тако освећујемо сами себе и приносимо себе Господ", рекао је Мирослав Цвјетковић ђакон.
Вјерници су стигли са свих страна. И за све је то посебан доживљај.
Овај бисер природе је, од прије три године, одлуком Владе Српске, заштићено подручје. А брање траве иве на Гостиљу је од 2018. на УНЕСКО-вој листи нематеријалног културног насљеђа Републике Српске.
"Свако жели у свом дворишту да има свјетско а наше, јел тако. Становништво Озрена је посебно поносно на своју традицију", рекао је Небојша Драгојловић директор музеја у Добоју.
А традиционално, све оне који су изашли на врх Гостиља, дочекао је чај од траве иве -да се окријепе. Озренци су засвирали и запјевали своје изворне пјесме. Кажу, све то са жељом да их прати здравље и да се догодине окупе у још већем броју.
