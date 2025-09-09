Logo
Народ пали ниско растиње, ватрогасци на мукама

Извор:

АТВ

09.09.2025

19:42

Коментари:

0
Народ пали ниско растиње, ватрогасци на мукама
Фото: АТВ

Јесен стиже. Народ све чешће на њивама. Пале ниско растиње, а за само један тренутак непажње, тај посао се претвори у неконтролисани пожар. И управо на такве интервенције све чешће иду добојски ватрогасци – зато аплеују.

"Да се што мање пали, иако се мора палити да се обавијести ватрогасна јединица значи о локацији, вријеме паљења. Да не пале када су велике температуре, по могућности у вечерњим часовима пошто је тада мања вјероватноћа да ће се пожар проширити и да обавезно пазе и дежурају на мјесту да пале", рекао је Дражен Ћелић ватрогасац, Добој

Али, чини се, савјети узалуд. Народ, најчешће, тјера по свом. Да промјене лоше навике и буду одговорнији, оне несавјесне замолили су и суграђани.

"Нормално да буду одговорни, требају бити одговорни, нормално је то"

"Ја сам њима објашњавао, ја сам живио цијели живот у Швицарској, тамо кад би запалио у башти отишао би у затвор да се разумијемо", коментари су грађана.

У Српској је новчана казна за паљење ниског растиња од 100 до 1000 марака. И то је непопуларна мјера, каже први човјек добојских ватрогасаца.

"Више бих волио да народ прихвати, кад су високе температуре, дешавају се топли вјетрови - свака та паљевина уз вјетар ствара могућност да се запале стамбени објекти, помоћни објекти или шумски комплекси и онда је то заиста проблем за све нас", рекао је Бранко Милетић старјешина територијалне ватрогасне јединице Добој.

А највећи проблем је што су тада угрожени и људски животи. Од 170 интервенција добојских ватрогасаца у овој години, чак у 60 случајева гасили су пожар управо због неодговорног паљења ниског растиња.

Било је ту и врло опасних интервенција. Недавно су добојски ватрогасци при гашењу пожара наишли и на минско поље у Пакленици. На сву срећу, све је прошло без проблема. Зато, олакшајте им посао, будите одговорни и према себи и према другима.

Коментари (0)
