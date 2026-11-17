Аутор:АТВ редакција
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Улагање у нови објекат јача пословну инфраструктуру Банке и обезбјеђује савремене услове за клијенте и запослене
Наша банка а.д. Бања Лука свечано је отворила нову пословну зграду у центру Бијељине. Објекат савремене архитектуре, са функционално уређеним простором за клијенте и запослене, представља инвестицију у дугорочни развој пословања Банке у овом граду.
„Новом зградом потврђујемо дугорочно опредјељење за Бијељину. Клијентима обезбјеђујемо савремен простор за лични контакт и стручну подршку, а запосленима боље услове за рад. Ова инвестиција омогућава нам да ширимо пословање и развијамо сарадњу са грађанима и привредом“, наводи Новак Попић, члан Управе Наше банке.
Инвестиција у Бијељини прати снажан раст пословања Банке.
Укупна актива Наше банке на дан 30. јуна 2026. године достигла је више од 512 милиона КМ. У првом полугодишту повећана је за око 23 одсто, односно оквирно 95 милиона КМ, према објављеном неревидираном полугодишњем извјештају.
Депозити су у истом периоду повећани за нешто више од 27 одсто, на 433 милиона КМ, док су бруто кредити пласирани клијентима порасли за 14 одсто, на 286 милиона КМ.
„Раст пословања омогућава нам да наставимо улагања и повећавамо подршку грађанима и привреди. За нас је једнако важно да тај раст буде дугорочно одржив, уз квалитетне пласмане и одговорно управљање ризицима. Улагања у пословну мрежу и технологију усмјеравамо на квалитетнију услугу и једноставније пословање наших клијената“, истиче Дејан Вуклишевић, предсједник Управе Наше банке.
Агенција S&P Global Ratings у октобру 2026. године потврдила је дугорочни кредитни рејтинг Банке. Ова независна међународна процјена кредитне способности пословним партнерима пружа додатни увид у пословање Банке.
„Пажљива процјена кредитне способности и континуирано праћење портфолија основа су нашег приступа ризицима, а у прилог томе говори и чињеница да је НПЛ Банке испод просјека тржишта. Циљ је да промјене препознајемо на вријеме и доносимо одговорне одлуке, како би финансирање пратило стварне могућности клијената и подржало њихове дугорочно одрживе планове“, наводи Сњежана Станчић Шкрга, члан Управе Наше банке.
Наша банка развој пословања ослања на унапређење организације и процеса, уз модернизовану информациону инфраструктуру. Централни банкарски информациони систем подржава развој производа и повезивање дигиталних канала са свакодневним радом Банке.
Захтјев за отварање рачуна грађани могу да поднесу онлајн и електронски доставе потребну документацију. Банка податке провјерава и обрађује прије доласка клијента, док се идентификација, потписивање уговора и преузимање картице завршавају у одабраној пословници.
Путем мобилног банкарства клијенти имају преглед рачуна и трансакција, могу да подигну готовину на банкомату без платне картице, блокирају картицу и промијене дневне лимите. Ове функције омогућавају им да низ свакодневних банкарских послова обављају самостално, путем телефона.
Банка приводи крају развој нове апликације за дигитално банкарство. Увођење сервиса Виза директ (Visa direct) и инстант плаћања планирано је за децембар 2026. године, са циљем да клијентима буду доступне додатне могућности за брз пренос средстава.
Као принципал члан Виса мреже, Наша банка непосредно сарађује са Висом на развоју картичних производа. У току је и поступак увођења Мастеркард картица, којим ће постојећа понуда бити проширена производима још једне међународне картичне мреже.
Развој дигиталних канала прати снажнија савјетодавна улога пословница. За клијенте којима је потребан лични разговор при избору финансијских услуга, нова зграда у Бијељини обезбјеђује савремен простор за непосредан рад са запосленима.
Наша банка је током 2026. обновила партнерство са Фудбалским клубом „Радник“ Бијељина. Наставком сарадње подржава клуб који има значајно мјесто у спортском животу града и окупљању младих.
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