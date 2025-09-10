Logo
Никуда без кишобрана: Сутра нестабилно вријеме са пљусковима и грмљавином

Извор:

АТВ

10.09.2025

15:07

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно облачно и нестабилно вријеме са кишом, пљусковима и грмљавином, а највиша температура ваздуха биће до 29 степени Целзијусових.

Током ноћи и јутра на југу и југоистоку очекује се јака киша и пљускови са грмљавином, у Херцеговини обилне падавине, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Нестабилно вријеме наставиће се и током дана уз повремену кишу и пљускове са грмљавином који ће до вечери ослабити у већини предјела.

петар ђокић petar đokić

Република Српска

Тужилаштво након шест година донијело наредбу о неспровођењу истраге против Петра Ђокића

Јутарња температура ваздуха биће од 16 до 22, у вишим крајевима од 13, а највиша дневна од 22 до 29, у вишим крајевима од 18 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, јужног и југозападног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 10, Хан Пијесак 18, Кнежево, Соколац и Чемерно 19, Калиновик и Ливно 20, Гацко, Мркоњић Град, Нови Град, Сребреница, Бугојно 21, Јајце, Мостар, Сански Мост и Сарајево 22, Приједор, Србац, Фоча, Шипово, Бањалука, Дрвар и Зеница 23, Добој, Бихаћ и Тузла 24, Билећа и Зворник 26, те Бијељина, Вишеград и Требиње 27 степени Целзијусових.

Тагови:

Временска прогноза

Kiša

