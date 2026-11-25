Аутор:АТВ редакција
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Републички завод за статистику Републике Српске уручио је захвалницу новинарки АТВ-а Маријани Ивељић за досадашњу сарадњу и праћење рада ове институције.
Завод је организовао пријем за новинаре који редовно прате његов рад и дају допринос промоцији статистике у Српској.
Директор Републичког завода за статистику Дарко Милуновић истакао је да медији имају кључну улогу у представљању статистичких података јавности, те да је њихов допринос од изузетног значаја за то да резултати рада Завода дођу до грађана.
Он је новинаре упознао са радом Завода, начином његовог функционисања, процесима прикупљања и обраде података, као и плановима за наредни период, нагласивши да Завод остаје отворен за све видове сарадње и комуникације са медијима.
Милуновић је изразио наду да ће се успјешна сарадња наставити и у будућности, на обострано задовољство, а у интересу правовременог и тачног информисања грађана Републике Српске.
У оквиру манифестације „Новембарски дани статистике“, Републички завод за статистику 30. новембра организује и статистичку конференцију у Бањалуци. Конференција ће бити прилика да се представницима институција власти, пословне и академске заједнице, као и медијима, представе актуелне друштвено-економске теме и статистички подаци од значаја за Републику Српску.
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