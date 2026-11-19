Аутор:Стеван Лулић
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На страници БХ Метео објављена је мапа која приказује које дијелове БиХ ће захватити невријеме, односно олујни вјетар. Невријеме се очекује између 16 и 21 час.
БиХ ће погодити јак до олујан, локално оркански вјетар.
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Удари ће услиједити због премјештања дубоког циклона сјеверније од наших крајева.
"Нарочит опрез за сјевер и сјевероисток Босне гдје се вечерас прогнозирају удари вјетра између 60 и 90 километара на час. Такав вјетар може проузроковати локално оштећења", упозоравају на страници БХ Метео.
Сличне јачине и у брдско-планинским подручјима остатка земље, док се нешто слабији али и даље појачан вјетар очекује по котлинама средње и источне БиХ.
Осим вјетра, доћи ће и до падавина. У Херцеговини и на југозападу Босне биће обилне уз прогнозиране количине 15 до 40 литара по метру квадратном.
У брдско-планинским зонама сјеверно од Мостара и до 90 литара по квадрату. У остатку земље без већих количина падавина данас, локално киша.
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Подсјећамо, из Хидрометеоролошког завода Републике Српске упозорили су грађане да се од средине дана, током поподнева и увече, у Херцеговини очекује јачање југозападног и јужног вјетра, уз ударе од 40 до 80, понегдје и до 100 километара на час.
"Касније поподне и увече, од 17 часова до поноћи, од сјеверозапада, преко сјевера ка истоку, брзо ће се премјештати јак до олујни вјетар, уз пљускове. Очекују се удари од 40 до 90 километара на час", навели су из Завода.
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