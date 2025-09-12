Logo
Од понедјељка креће исплата 51.000.000 грађанима Српске

Извор:

АТВ

12.09.2025

16:14

Коментари:

0
Од понедјељка креће исплата 51.000.000 грађанима Српске
Фото: АТВ

Министарство финансија Републике Српске исплатиће у понедјељак, 15.09.2025. године, укупно 51.000.000 КМ за кориснике социјалних давања и за августовске накнаде корисницима права из области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској.

Корисницима борачко-инвалидске накнаде биће исплаћено укупно 39.000.000 КМ, што је за четири милиона КМ више у односу на јул мјесец када је за исплату било потребно 35.000.000 КМ.

У понедјељак ће бити исплаћене и накнаде за вишечлане породице које су право накнаде стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце.

Министарство финансија ће у понедјељак дозначити и средства општинама и градовима за исплату накнаде корисницима туђе његе и помоћи у Републици Српској за мјесец август.

Ministarstvo finansija RS

Социјална помоћ

Коментари (0)
