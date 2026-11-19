Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске позвао је осигуранике који у наредној години испуњавају услове за старосну пензију да одмах започну комплетирање документације с циљем ефикаснијег рјешавања захтјева.
Благовремено комплетирање документације осигуранику омогућава остваривање права у року од пет до седам дана од дана подношења захтјева, што је знатно краће од законом прописаног рока од два мјесеца, саопштено је из Фонда.
Осигураници треба да се одмах обрате у најближу пословницу Фонда, према мјесту пребивалишта, ради започињања поступка комплетирања документације и ажурирања података битних за поступак рјешавања о праву на пензију.
Из Фонда истичу да се правовременом и квалитетном сарадњом осигураника и стручне службе Фонда, постиже ефикасност и ефективност у провођењу управног поступка.
Осигураницима се препоручује да приликом доласка у најближу пословницу Фонда понесу расположиву документацију као што су радна књижица или њена фотокопија, доказ о стажу осигурања са увећаним трајањем, потврду стажа из других држава ако је она претходно прибављена, као и друге доказе о стажу које осигураник посједује.
Ово се нарочито односи на осигуранике који су један период свог радног вијека провели ван територије Републике Српске за који је потребно обезбједити потврду стажа из иностранства или Федерације БиХ.
Без обезбјеђења ове потврде стажа, Фонд не може приступити рјешавању таквих захтјева све до комплетирања документације са тим веома важним документом, који је услов за рјешавање о праву на пензију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму