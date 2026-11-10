Огласио се Фонд солидарности ''Душа дјеце'': Не доводити грађане у забуну

Аутор:АТВ редакција
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Фонд „Душа дјеце“ демантовао је наводе о исплати помоћи радницима РТРС-а, истичући да се његова средства искључиво користе за лијечење дјеце у иностранству.
"Због све чешћих упита грађана да ли је Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству Душа дјеце исплатио једнократну помоћ за плате радника у појединим предузећима, конкретно запосленима на Радио телевизији Републике Српске, још једном наглашавамо да наша установа Фонд солидарности Душа дјеце финансира дијагностику и лијечење дјеце у иностранству и новац троши искључиво за ту намјену. Дакле, ни у једну другу сврху", поручили су из Фонда.
Наиме, у Републици Српској постоје два фонда солидарности, са потпуно различитом намјеном.
Фонд солидарности Републике Српске основан је 2023. године ради пружања новчане помоћи привреди и породицама у законом прописаним случајевима.
"Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења стања и повреда дјеце у иностранству Душа дјеце основан је 2017. године искључиво ради финансирања дијагностике и лијечење дјеце у иностранству. Средства овог Фонда не могу се користити за новчане помоћи породицама нити за било коју другу намјену. Она се користе искључиво у складу са законом којим је овај фонд основан, односно ИСКЉУЧИВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ лијечења дјеце у иностранству", кажу и додају:
"У циљу правовременог и тачног информисања грађана, Фонд солидарности Душа дјеце је до сада реаговао више пута, како грађани не би били доведени у забуну. Нетачним довођењем у везу два фонда солидарности који имају потпуно различиту сврху и намјену, ствара се погрешан утисак да се новац намијењен лијечењу дјеце користи и у друге сврхе, што није тачно. Зато још једном желимо да грађани који у највећој мјери финансирају наш Фонд добију тачне и правовремене информације".
Закључили су да су сви њихови подаци јавни и доступни на интернет страници www.fondsolidarnosti.com.
"Можете нас пратити и на Фејсбуку као и на Инстаграму ( fs_dusadjece), јер на нашим друштвеним мрежама, такође, редовно објављујемо све информације и у више наврата смо реаговали када медији не нагласе о којем Фонду солидарности је ријеч. Због свега наведеног још једном позивамо институције и медије да приликом писања назива Фонда користе пуни назив а не само Фонд солидарности, како не би доводили грађане у забуну, јер само тачне и провјерене информације штите повјерење грађана и система који постоји искључиво ради лијечења дјеце", закључују из Фонда.
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