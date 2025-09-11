Олујно невријеме направило хаос: Вјетар чупао стабла, уништена аута

11.09.2025
09:08
Коментари:0
Олујно невријеме у Мостару изазвало је велику материјалну штету.
У невремену, које је Мостар захватило синоћ око 23.00 часа, најтеже је погођено насеље Бијели Бријег гдје су удари вјетра ишчупали стабла из коријена, а бројне поломљене гране завршиле су на паркираним аутомобилима.
Порушена стабла склањана су са улица током цијеле ноћи, а посао је јутрос настављен.
На улицама Мостара јутрос има ишчупаних стабала, велики број аутомобила је оштећен, а неке улице су непроходне.
Све комуналне службе су на терену.
