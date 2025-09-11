Logo
Large banner

Олујно невријеме направило хаос: Вјетар чупао стабла, уништена аута

11.09.2025

09:08

Коментари:

0
Јако невријеме у Мостару
Фото: BHMETEO.ba

Олујно невријеме у Мостару изазвало је велику материјалну штету.

У невремену, које је Мостар захватило синоћ око 23.00 часа, најтеже је погођено насеље Бијели Бријег гдје су удари вјетра ишчупали стабла из коријена, а бројне поломљене гране завршиле су на паркираним аутомобилима.

Порушена стабла склањана су са улица током цијеле ноћи, а посао је јутрос настављен.

На улицама Мостара јутрос има ишчупаних стабала, велики број аутомобила је оштећен, а неке улице су непроходне.

Све комуналне службе су на терену.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Olujno nevrijeme

Мостар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Avion

Свијет

Узнемирујуће посљедње ријечи пилота чији је син одвео 75 људи у смрт

18 ч

0
Heljda, žitarice

Савјети

Једите ово за доручак и читав дан ћете имати снаге!

19 ч

0
Држављанин БиХ ухапшен у великој акцији, одузета дрога вриједна стотине хиљада евра

Свијет

Држављанин БиХ ухапшен у великој акцији, одузета дрога вриједна стотине хиљада евра

18 ч

0
Сваки радник у Њемачкој ово мора да зна: Једну ствар никада немојте да бацате

Економија

Сваки радник у Њемачкој ово мора да зна: Једну ствар никада немојте да бацате

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner