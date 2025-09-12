Logo
Опасни су: Тему хитно повлачи више производа

12.09.2025

19:41

Опасни су: Тему хитно повлачи више производа

Тему повлачи неколико Термомикс додатака који представљају озбиљне сигурносне ризике.

Погођени производи нису службени Термомикс дијелови који се продају са службених страница овог производа, пишу њемачки медији.

robert valdec

Сцена

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

Припрема укусних оброка без пуно труда – Термомикс је популаран у њемачким домаћинствима. Али Термомикс није баш јефтин; нови модели коштају преко 1.000 евра. Чак и аматерски кувари често морају дубоко посегнути у џеп за замјенске дијелове и прибор.

Зато многи власници Термомикса понекад купују непознате дијелове са интернета. Недавно повлачење производа показује да то није увијек добра идеја. Ради се о прибору за Термомикс који продаје онлине трговачки див Тему.

Разлог повлачења је тај што је отвор у бртвеним прстеновима прибора превелик. То вам омогућује да у њих уметнете руку – што представља значајан ризик од повреда, пише "Феникс".

Дарко Лазић

Сцена

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

Производ се не смије користити ни под којим условима, кажу са Тему.

Ово су погођени производи:

Силиконски бртвени прстен, одговара за Термомикс ТМ5 и ТМ6

Продавач: Шфиyа Воменсвер

Најлонски поклопац за здјелу самостојећег миксера, компатибилан с ТМ5 и ТМ6

Продавач: Алета Хаусвер

Сет прибора од два дијела за Термомикс ТМ5 и ТМ6 (силиконска лопатица и поклопац матице за мијешање)

Продавач: Хом Шеф Есеншалс

Поклопац за здјелу за мијешање Термомикс ТМ6 (пластика, широки отвор, без БПА)

Продавач: Хонгфенг Јиеруи

Већина артикала послата је у папирнатој кутији или стандардном паковању без препознатљивог логотипа марке.

Немојте наставити користити погођени прибор. Ако сте купили било који од погођених артикала, можете затражити пуни поврат новца на свој изворни начин плаћања путем Темуа.

Ако нисте примили е-пошту с информацијама о опозиву, посјетите Тему центар за подршку и тамо поднесите захтјев за поврат новца, наводе њемачки медији.

