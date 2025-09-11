Опет горио аутомобил Вукановића

Извор:
АТВ
11.09.2025
19:42
Коментари:0
Пред породичном кућом у требињском насељу Засада поново је изгорјело возило народног посланика Небојше Вукановића. Форда је посланик за супругу купио у Добоју прије десетак дана, у Љубиње га је оставио на сервис. Синоћ га је први пут довезао кући.
"Чекала ме супруга да вечерамо, таман смо јели. Чуо сам “Вукане” јер нам је отворен прозор и неки човјек говори “гори ти ауто”. Ја сам слетио у тренутку у башту, упалио шлауф и тамо преко палме сам гасио. Ватрогасци су стварно брзо дошли, стигла је и полиција и тужилац", рекао је Небојша Вукановић, народни посланик.
Вукановић тврди да је горио дио око командне табле. Ватру је каже успорила киша. Ово возило није било под камерама што је отежавајућа околност у истрази
Изгорјело возило се налази у кругу Полицијске управе Требиње одакле данас само кратко саопштење. Кажу да се све дешавало синоћ око пола 11 те да су под надзором дежурног тужиоца урадили увиђај.
Осим урађеног увиђаја било је и саслушања. Поред Вукановића испитани су и мајстори из Љубиња. Из требињског Тужилаштва данас шкрти са информацијама. Кажу нам да ће их имати више када вјештак који је стигао из Криминалистичко техничког центра Бањалука заврши свој посао . Тада би се требало знати да ли је ауто намјерно запаљено или је дошло до самозапаљења. Посланик сумњичав и љут.
"И то што се буде вјештачило ја бих инсистирао да се вјештачи два пута. Част свима али прво што треба да се уради да ми кажу у полицији и тужилаштву кога је тужилац саслушао у Требињу шта су предузели од истрага", каже Небојша Вукановић, народни посланик.
Вукановић за све криви политичке противнике. Ипак данас му стиже подршка са свих страна. Неки су се и позабавили случајем.
"Ја сам јутрос контактирао главног тужиоца Милимира Појужину, који ми је рекао да је синоћ он као главни тужилац изашао на лице мјеста", рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Небојша Вукановић признаје да је у страху.
"Једноставно не осјећам се сигурно ни безбједно, оно што мене највише брине је то што смо изложени сталној атмосфери линча", рекао је Небојша Вукановић, Народни посланик.
Аутомобил је овом посланику пред кућом изгорио и у марту ове године. Тада је било јасно да је намјерно запаљен али починиоци до данас нису пронађени.
Свијет
9 ч0
Сцена
9 ч0
Свијет
9 ч0
Хроника
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму