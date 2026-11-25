Аутор:АТВ редакција
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Научници са Универзитета Помпеу Фабра у Барселони открили су да акутна вирусна инфекција код мишева може дуготрајно ослабити имунолошки систем, чак и након што се животиње опораве. Код мишева који су били вакцинисани прије инфекције таква оштећења нису забиљежена.
Истраживање је водила Лабораторија за биологију инфекција овог шпанског универзитета, а резултати су објављени у научном часопису „Cell Death & Disease“.
Акутне вирусне инфекције, попут прехладе или стомачног вируса, већина људи доживљава као пролазне болести: вирус уђе у организам, изазове симптоме, имунолошки систем га савлада и сматра се да је опоравак завршен. Истраживачи су жељели провјерити да ли је то заиста тако.
Мишеви у експерименту савладали су вирус и опоравили се од акутне фазе болести, али је њихов имунолошки систем остао измијењен знатно дуже. Промјене су уочене у слезени, органу који има важну улогу у координацији имунолошке одбране.
Током борбе против вируса у слезени се развила фиброза, односно накупљање ткива налик ожиљку. Поремећен је и распоред имунолошких ћелија у овом органу.
Због тога су биле отежане везе међу ћелијама неопходне за активацију Т-ћелија, које су задужене за препознавање и уништавање заражених ћелија. Животиње су након тога спорије реаговале на нове изазове.
Водитељ истраживања Андреас Мајерханс, професор на Универзитету Помпеу Фабра и истраживач каталонског института ИЦРЕА, истакао је да се акутне вирусне инфекције углавном сматрају благим и пролазним, али да такво схватање може занемарити посљедице које нису одмах видљиве и које трају и након што инфекција прође.
Истраживачи су потом испитали да ли се такве промјене могу спријечити. Мишеви који су вакцинисани прије инфекције нису развили ни оштећења слезене ни поремећаје имунолошког система. Структура слезене остала им је очувана, а Т-ћелије функционисале су као код мишева који никада нису били заражени.
Прва ауторица студије Паула Себољада Рика навела је да савладавање инфекције не значи нужно и потпун опоравак организма, те да је вакцинација сачувала способност имунолошког система да се носи са новим изазовима.
Истраживање је спроведено на мишевима, па остаје отворено питање да ли се исте промјене дешавају и код људи. У саопштењу универзитета није наведено који је вирус кориштен у експерименту нити колико су тачно дуго трајале уочене промјене.
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