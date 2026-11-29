Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Загађење ваздуха јутрос је забиљежено највише у Живиницама, а умјерено у Приједору, Добоју и другим градовима, док је индекс квалитета добар у Требињу, показују подаци са сајта "Еко-акција".
Квалитет ваздуха у Живиницама је нездрав за осјетљиве групе и износи 115, због чега би плућни и срчани болесници, као и труднице, дјеца и старије особе требало да смање продужена или већа напрезања током боравка напољу.
У Приједору, Маглају, Лукавцу, Бихаћу, Добоју, Сарајеву, Тузли, Високом, Зеници, Илијашу и Тешњу ваздух је умјерено загађен и неке загађујуће материје могу узроковати здравствене проблеме код људи који су веома осјетљиви.
Индекс квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, а мјерење у 7.00 часова показало је да је у Какњу 49, у Травнику 40, у Јајцу 24, у Вогошћи 23, у Хаџићима 22, у Ливну 11, а у Мостару и Требињу шест.
Индекс квалитета ваздуха од 51 до 100 је умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 опасан по здравље.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
11 ч0
Друштво
12 ч1
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму