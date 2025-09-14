Осјетно хладније: Данас промјенљиво облачно вријеме са кишом

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) данас ће бити нестабилно вријеме, промјенљиво облачно са кишом, која ће почети већ од јутра на западу и шириће се ка сјеверу и истоку.
Око средине дана доћи ће до дјелимичног разведравања и биће пријатно топло. Ново јаче наоблачење донијеће кишу и пљускове с грмљавином, прво на западу и премјештаће се даље ка свим предјелима, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Најмање падавина очекује се на југоистоку и југу, гдје ће бити и најтоплије. Увече престанак падавина, уз постепено разведравање и све хладније у свим крајевима.
Вјетар слаб до умјерен, на југозападу током јутра на ударе и јак, јужних смјерова. У наставку дана вјетар ће ослабити у Крајини.
Максимална температура ваздуха од 22 до 28, у вишим предјелима од 18 степени Целзијусових.
Минимална температура ваздуха биће увече од 11 до 17, у вишим предјелима од седам степени Целзијусових.
Јутрос је у БиХ претежно облачно вријеме, а у већем дијелу су забиљежени локални пљускови, саопштио је Федерални хидрометеоролошки завод.
Температура измјерена у 8.00 часова: Соколац 10, Гацко 11, Бугојно 13, Билећа, Кнежево, Калиновик, Хан Пијесак, Чемерно, Рудо, Зеница 14, Фоча, Мркоњић Град, Јајце, Сарајево, Сребреница 15, Вишеград, Рибник, Тузла 16, Приједор, Сански Мост, Требиње, Нови Град 17, Мраковица, Бијељина, Мостар 18, Бањалука, Србац 19, Градачац 20 степени Целзијусових
