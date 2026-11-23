Аутор:АТВ редакција
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Ректор Универзитета у Источном Сарајеву Милан Кулић и проректор Универзитета Ђангсу у Кини Фенг Чен данас су у Источном Сарајеву потписали писмо намјере о оснивању Конфуцијевог института при Универзитета у Источном Сарајеву.
Саговорници су истакли да би оснивање Конфуцијевог института представљало значајан корак у даљем јачању институционалних веза два универзитета, који већ имају успостављено партнерство и остварују сарадњу у више академских и научних области, саопштено је из Универзитета у Источом Сарајеву.
Универзитет у Источном Сарајеву има дугу и успјешну традицију изучавања кинеског језика и културе, а на Филозофском факултету Пале већ 15 година успјешно ради Катедра за синологију, прва катедра овог типа основана у БиХ, на којој бројни студенти изучавају кинески језик, књижевност и културу.
Значај Катедре за синологију потврђује више од 200 дипломираних студената, као и велики број остварених студентских размјена са универзитетима у Кини, по чему је ова катедра међу најактивнијим синолошким центрима на Балкану.
Након Београда, Универзитет у Источном Сарајеву представља један од најзначајнијих центара за изучавање кинеског језика у региону.
Посебно је значајно што у оквиру Катедре за синологију дјелује и ХСК центар, једини овакве врсте у БиХ, који организује међународно признато стандардизовано тестирање познавања кинеског језика, као и бројне језичке и културне активности.
Оснивање Конфуцијевог института додатно би ојачало постојеће капацитете Универзитета, пружило нове могућности за учење кинеског језика и упознавање са кинеском културом, те допринијело интензивирању академске размјене и међународне сарадње, преноси "Срна".
Његов значај превазилазио би оквире Универзитета, имајући у виду могућности које би овај центар пружио студентима, академској заједници и широј друштвеној заједници источног дијела Републике Српске.
Једна од тема састанка била је и реализација активности у оквиру заједничког пројекта "Прва заједничка лабораторија за паметну пољопривредну технологију и опрему у БиХ", који је омогућио успостављање динамичне сарадње у области примјене савремених технологија у пољопривреди.
Значај овог пројекта огледа се не само у повезивању два универзитета већ и у стварању основа за ширу сарадњу институција и стручњака из двије земље.
Кулић је изразио је захвалност члановима делегације Ђангсу универзитета на посјети, као и на успјешној и садржајној сарадњи коју два универзитета развијају од 2023. године, када је потписан Споразум о сарадњи, а која је додатно интензивирана током 2025. године када је основана Прва заједничка лабораторија за паметну пољопривредну технологију и опрему у БиХ.
Фенг Чен је истакао да је Универзитет у Источном Сарајеву један од најзначајнијих партнера Ђангсу универзитета у овом региону, нагласивши да два универзитета повезују бројне сличности, међу којима су мултидисциплинарност и децентрализована организација.
Посебно је указао на висок ниво академске и научне сарадње, која представља добру основу за покретање нових заједничких иницијатива.
Током састанка истакнута је и захвалност амбасадору БиХ у Кини Синиши Берјану на подршци развоју и унапређењу сарадње између двије академске заједнице.
Састанку у Ректорату присуствовали су проректор за међународну сарадњу и обезбјеђење квалитета Универзитета у Источном Сарајеву Марко Гутаљ, проректор за људске и материјалне ресурсе Милија Краишник, декан Филозофског факултета Пале Владан Бартула, продекан за међународну сарадњу и пројекте Огњен Куртеш и руководилац Катедре за синологију Јелена Николић.
Заједно са проректором Фенг Ченом, у делегацији Универзитета Ђангсу били су извршни директор Факултета интелигентног пољопривредног инжењерства Џилинг Лијао, декан Факултета прехрамбених наука и инжењерства Хонгјин Џанг, декан Факултета основних медицинских наука и јавног здравља Сју Џанг и руководилац одсјека Канцеларије за међународну сарадњу Сињи Џанг.
Потписивањем писма намјере о оснивању Конфуцијевог института отворена је нова перспектива за даље јачање партнерства Универзитета у Источном Сарајеву и Универзитета Ђангсу, као и за продубљивање образовних, научних и културних веза између Републике Српске, БиХ и Кине, додаје се у саопштењу.
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