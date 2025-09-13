Оваква цијена прасића није забиљежена годинама

13.09.2025
19:43
Коментари:2
Цијена прасића у Српској опет је пала.
Наиме, коме ових дана затреба свињска печеница, прасе може да купи по невјероватној цијени од само 5 КМ по килограму живе ваге.
Ријеч је о рекордно ниској цијени прасића која није забиљежена годинама уназад, а која је чак 2,5 пута нижа од цијене која је била актуелна прије нека 4 мјесеца. Наиме, пред Ђурђевдан ове године, килограм живе ваге је ишао и до 12 КМ?!
Љубав и секс
Кад је чула ову причу промијенила је мишљење о превари, а тврди да ћете и ви
Након ове славе, прасићи су почели да појефтињују, а тај тренд и даље је на снази, само што ову робу, тренутно, мало ко тражи..
На пијацама, прасићи коштају 6 КМ, али се преко огласа могу наћи и за 5,5, па чак и 5 КМ. Ријеч је о прасићима од неких 25-30 килограма, којих се фармери који се не баве товом, очигледно, рјешавају по сваку цијену.
Сасвим је извјесно да нас већ пред новогодишње празнике очекују нова поскупљења, али фармери не могу да чекају до тада… Наглашавају да потражње за прасићима готово да и нема, те да ову робу, углавном купују само печењаре.
Сцена
Експлицитне сцене Анђелине Џоли и данас распамећују фанове
Признају да, из тог разлога, немају избора него да обарају цијене, како би се ријешили прасића.
''Ријеч је о прасићима који су тешки до 25-30 килограма, а који дневно добијају око 300-400 грама на килажи. Дакле, они за мјесец дана добију око 10 килограма'', објашњавају узгајивачи.
Кошарка
Почео хуманитарни турнир ''Тројка из блока''
Додају да, кад крене потражња за овом робом, људи траже мању прасад.
''За славља се купују мањи прасићи, у просјеку тешки 25 килограма. Зато настојимо да продамо прасад на вријеме, јер послије нећемо знати шта да радимо са њима'' истичу узгајивачи.
Фармери, тренутно, своју робу по клизаној цијени најчешће продају препродавцима, који прасиће, даље, прослеђују печењарама.
''Многи немају избора него да прасиће продају јефтиније и да, практично, на томе ништа не зараде. У овом случају, на добитку су само препродавци, јер по килограму живе ваге имају зараду и до 1 КМ'', поручују узгајивачи.
Зато узгајивачи биљеже и те како добру зараду током празника и слава, кад своју робу зацјењују колико год могу. Из тог разлога, не чуди што прасићи око Божића, буду и по 2,5 пута скупљи него сада, пише Српскаинфо.
На бијељинској Сточној пијаци, килограм живе ваге прасића кошта 6 КМ, што је и најнижа цијена до сада.
Љубав и секс
8 ч0
Република Српска
8 ч0
Република Српска
8 ч0
Република Српска
8 ч0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
34
21
25
21
20
21
17
Тренутно на програму