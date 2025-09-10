Ови дијелови БиХ нека се спреме: Стигло ново упозорење метеоролога

Извор:
Фојница, Кисељак, Јабланица, Коњиц и околна мјеста требало би да буду у приправности током наредне ноћи и сутрашњег јутра, упозорава "БХМЕТЕО.ба".
Према прогнозама, управо овај дио земље очекује највише падавина, а уколико се обистине поједини модели, могло би доћи до бујичних поплава и одрона.
"Надамо се да се сцене као из октобра прошле године неће поновити, али превентивно упозоравамо становништво сјеверне Херцеговине и дијелом Средње Босне да буде на опрезу“, саопштено је на Фејсбук страници "БХМЕТЕО.ба".
Метеоролошки модели показују да ће се до сутра послијеподне створити уске линије интензивне кише. Због таквог распореда, на малом простору могуће су значајне разлике у количини падавина – док једно мјесто може захватити снажан пљусак, већ неколико километара даље киша може бити знатно слабија.
Из БХМЕТЕО наглашавају да сврха упозорења није ширење панике нити сензационализма, већ чиста превентива и правовремено информисање грађана.
"Пратићемо ситуацију, а и свакако је важно пратити обавјештења надлежних служби“, додали су.
Мјештанима ових крајева препоручује се да прате развој временских прилика, буду спремни на могуће ванредне ситуације и да, уколико дође до наглог пораста водостаја, реагују у складу са упутствима цивилне заштите и локалних власти.
