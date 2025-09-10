Протекли мјесец најтоплији у историји мјерења

10.09.2025
09:36
Коментари:0
Август 2025. је био трећи најтоплији август у историји глобалних мјерења, с просјечном температуром од 16,6 степени, према подацима службе ЕУ за климатске промјене Коперникус.
Био је 0,22 степена хладнији од рекордних августа 2023. и 2024. и 1,29 степени топлији у односу на прединдустријско доба.
Период од септембра 2024. до августа 2025. био је 1,52 степена топлији од просјека између 1850. и 1900. године.
Југозападна Европа је доживјела трећи велики топлотни талас сезоне, попраћен јаким шумским пожарима, извијестила је Саманта Бурџес из Европског центра за средњорочне временске прогнозе.
"С обзиром на то да океани остају неуобичајено топли, ови догађаји наглашавају хитност и потребу прилагођавања чешћим и интензивнијим климатским екстремима", додала је. Посебно снажан топлотни талас је погодио већи дио Пиринејског полуострва и југозападне Француске од 8. до 18. августа, док су сјеверна и сјевероисточна Европа остале испод дугорочних просјека.
Србија
Мушкарац умро на аеродрому Никола Тесла
Љето 2025. је било четврто најтоплије у Европи у историји мјерења, с температурама 0,9 степени изнад референтног раздобља од 1991. до 2020. Западна и југоисточна Европа, као и Турска, биле су највише погођене. Суша је погодила велике дијелове западне и јужне Европе, док су у јужној Француској, Италији и Њемачкој пале обилне кише.
Дијелови Сједињених Држава и Канаде су такође били погођени сушом, док су источна Азија и Јужна Америка забиљежиле више кише.
Коперникус редовно објављује податке о температури Земљине површине, опсегу морског леда и количини падавина. Налази се заснивају на рачунарско генерисаним анализама које укључују милијарде измјерених података са сателита, бродова, авиона и метеоролошких станица широм свијета.
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму