Ово су нове погодности за ИРБ кредите брачним паровима

Извор:

АТВ

09.09.2025

19:45

1
Ово су нове погодности за ИРБ кредите брачним паровима

Нова кредитна линија Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБ РС) биће универзална и доступна брачним паровима до 40 година старости за оба супружника по фиксној каматној стопи од 2,99 одсто за цјелокупан период отплате кредита.

Рекао је ово у разговору за "Независне новине" Борис Кнежевић, в.д. директора, поручивши да се тренутно по постојећим кредитним линијама за становништво каматне стопе крећу од 4,2% па се умањују према одговарајућим категоријама и према одговарајућим критеријумима.

"Нова кредитна линија имаће ниже трошкове обраде, већи максимални износ кредита и опциону могућност грејс периода до шест мјесеци. На овај начин желимо да омогућимо корисницима кредитне линије да добију на времену да опреме своју стамбену јединицу, како би њихова некретнина одмах постала функционалан и опремљен дом", нагласио је Кнежевић.

Према његовим ријечима, посебно се издваја кредитна линија ИРБ РС са каматном стопом од 1,99% за најосјетљивије друштвене категорије становништва - породице погинулих бораца, ратне војне инвалиде, цивилне жртве рата, особе са инвалидитетом, вишечлане породице и самохране родитеље.

На питање када ће нови кредити бити доступни грађанима, Кнежевић одговара да је увођење нових кредитних линија приоритет ИРБ Републике Српске.

"У овом тренутку можемо слободно рећи да су обје кредитне линије задовољиле захтјевне критеријуме оцјене кредитних ризика и других релевантних тестирања, те су спремне као приједлог за усвајање на некој од наредних сједница Управе Инвестиционо-развојне банке Републике Српске. Након наведеног, исте иду на сагласност и одобравање Надзорног одбора и коначно на одлуку Владе Републике Српске. Увјерен сам да ће институције РС дати пуну подршку овој кредитној линији, јер се ради о пројекту који директно утиче на животни стандард грађана и демографску стабилност Републике Српске", истакао је Кнежевић.

IRB RS

IRB

krediti

bračni parovi

