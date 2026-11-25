Аутор:АТВ редакција
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Док у нижим предјелима Херцеговине превладава кишно вријеме, у планинским подручјима у околици Мостара у сриједу су пале прве пахуље снијега ове сезоне.
Сњежне призоре с Рујишта објавили су из хотела Сњежна кућа, најављујући долазак зимског угођаја на популарно мостарско излетиште.
„Прве пахуље ове сезоне на Рујишту!“, поручили су уз видеоснимку објављену на Фејсбуку.
Снијег је стигао и у Богодол код Мостара, одакле је страница Херцеговина Метео такође објавила снимак сњежних оборина.
Према најновијој прогнози Федералног хидрометеоролошког завода БиХ, током послијеподнева и ноћи очекују се киша у нижим предјелима и снијег на планинама, док ће током ноћи падавине у Херцеговини бити интензивније.
Највиша дневна температура ваздуха у сриједу кретаће се између 4 и 10, на југу земље до 12 степени Целзијуса.
У четвртак, 26. студенога, превладаће облачно вријеме уз кишу и локалне пљускове, а највише падавина очекује се у Херцеговини и западним подручјима Босне. Дневне температуре на југу земље могле би досегнути 18 степени.
Кишовито вријеме у Херцеговини наставиће се и у петак, док се у суботу очекује захлађење. У Босни је снијег могућ и у нижим предјелима, док се у Херцеговини мјестимице очекује слаба киша, уз температуре између 6 и 12 степени.
Због најављених обилних оборина Федерални хидрометеоролошки завод издао је наранџасто упозорење за четвртак, које обухвата Херцеговину те источну и југоисточну Босну.
На подручју обухваћеном упозорењем очекује се између 30 и 60 литара кише по четворном метру, локално и до 80 литара.
Надлежне службе упозоравају на могућност поплава, бујица и клизишта, особито на сливном подручју Неретве, те позивају грађане на повећан опрез.
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