Аутор:АТВ редакција
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Његова светост патријарх српски Порфирије стигао је у Москву како би учествовао у духовним свечаностима поводом 80. рођендана патријарха московског и све Русије Кирила.
Делегацију Српске православне цркве /СПЦ/ на аеродрому "Шереметјево" дочекали су великодостојници Руске православне цркве предвођени митрополитом сингапурским и југоисточноазијски Сергијем, који је и патријаршијски егзарх Југоисточне Азије, саопштено је из СПЦ.
Делегацију СПЦ је дочекао и старјешина Подворја СПЦ у Москви епископ ремезијански Стефан.
У делегацији Руске православне цркве били су и савјетник руског патријарха протојереј Николај Балашов, као и представници Одјељења за спољне црквене везе Руске православне цркве.
У пратњи српског патријарха су високопреосвећени митрополити банатски Никанор и шумадијски Јован, као и протојереј Виталиј Тарасјев, старјешина Подворја Руске православне цркве у Београду, преноси Срна.
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Патријарх Порфирије пожелио Чупићу мудрост и снагу у новој дужности
Одазивајући се братском позиву поглавара Руске православне цркве, српски патријарх Порфирије ће до уторка 24. новембра учествовати у вишедневном програму црквених, дипломатских и догађаја из области културе.
То није само прослава рођендана патријарха Кирила, већ и значајан међуправославни сусрет јер се очекује учешће поглавара и представника више помјесних православних цркава.
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