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Патријарх српски Порфирије рекао је данас у Алмашком храму у Новом Саду, гдје је служио опело упокојеном митрополиту бачком Иринеју, да су се сви окупљали око Иринеја да би чули ријеч Христову којом је ширио мир.
Данас смо се окупили око тебе као што смо се увијек окупљали у Господу око тебе, да чујемо твоју ријеч, да видимо твоје лице. Окупљали смо се као студенти, окупљали смо се као свештеници, а окупљали су се и богати и сиромашни, окупљали су се и учени и неуки. Окупљали су се многи са разних страна да чују твоју реч и да виде твоје лице - рекао је патријарх.
Он је истакао да су се људи окупљали око митрополита Иринеја јер је његова ријеч увијек била ријеч јеванђеља и реч Христова.
"И када то тако није изгледало, увек је у корену, у темељу, у оквирима онога што си говорио била реч Јеванђеља, била реч Христова, била реч спасења, чак и онда када си се шалио. Окупљали су се око тебе многи да би чули твоју ријеч, јер твоја ријеч била је реч надахнута Духом Светим, ријеч Христова. Око тебе су се окупљали и патријарси и поглавари цркава и представници многих помесних цркава, да би чули реч твоју и да ријеч твоја буде смјерница, путоказ", казао је патријарх Порфирије.
Навео је да му је један епископ из Антиохијске цркве испричао колики је утицај имао Иринеј на православним конференцијама.
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"Када смо имали скупове међуправославне на највишем могућем нивоу и када је свака православна црква имала своје представнике у двојици или тројици епископа, а када си и ти био међу том двојицом и тројицом, и када су се одвијале, у братској љубави и у духу Христовом, конференције међуправославне, бивало је, поред радости и благослова, поред мира у почетку, да се појаве неки проблеми, неке несугласице и дође до таквих неспоразума и конфликата да је изгледало да је све пропало, да је изгледало да нема излаза. А онда, вели тај наш драги брат, сви су с нестрпљењем ишчекивали да чују шта ће рећи епископ Бачки", рекао је патријарх Порфирије.
Додао је да је Иринеј, по свједочењу тог епископа, најчешће говорио при крају или на крају, да се после његове ријечи све мењало и лагано је долазио мир.
"Почели су да чују једни друге, браћа у епископству и саслужитељи и отварао се пут ка рјешењима. Исто такво свједочанство ових дана имао сам прилику да чујем од једног митрополита из Русије, који ми је говорио како су текли понекад преговори у дијалозима око важних тема, и за једне и за друге, са браћом римокатолицима, и ту је често бивало да нема излаза, тако се чинило. Бивало је да не само да постоје међу нама разлике, него да се могло показати и да смо међусобно супротстављени. А онда, једном приликом, сведочи тај епископ и мени је то лично рекао, питао је свог поглавара: "Шта ћемо сада, ваша светости? А његов поглавар каже: Не брини се, проговориће Иринеј Бачки", навео је патријарх Порфирије.
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Истакао је да су се након ријечи митрополита Иринеја отварали путеви рјешења и дијалога, као и разговора у Духу Светоме.
Према ријечима патријарха, Иринејев живот је био испуњен љубављу према Исусу Христу, Цркви и људима, без обзира на њихову националну и верску припадност, преноси Танјуг.
Патријарх Порфирије је истакао да су духовни живот митрополита највише обликовали свети отац Јустин, свети старац Порфирије и патријарх Павле.
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