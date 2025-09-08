"Пет љекара напустило болницу прије испуњења обавеза из специјализације"

Извор:
Пет од 27 љекара специјалиста који су од 2020. године до данас прекинули радни однос са Болницом "Др Младен Стојановић" по различитим основама није испунило своје обавезе по основу уговора о специјализацији, изјавио је вршилац дужности директора ове установе Мирослав Бијелић.
Он је навео да је у три случаја покренут судски поступак укупне вриједности око 337.000 КМ колико је болница уложила у њихову едукацију.
"У једном случају потписан је споразум о измирењу дуга у ратама, а у другом је у току припрема документације за утуживање", рекао је Бијелић Срни.
Он је оцијенио да се судска пракса разликовала од случаја до случаја, а да је Врховни суд Републике Српске у међувремену заузео став да се љекарима који оду прије испуњења обавеза по уговору о специјализацији наплати онај дио који нису одрадили и да се тај став полако сада спушта ка нижим судовима.
"Ми користимо све правне лијекове јер се ту не ради само о директном трошку него и о несигурности кадровске политике и зато треба да постоји казнена одредба. Имате правну несигурност ако некога упутите на специјализацију, он пет година није код вас, ви му сваки мјесец исплаћујете бруто плату, одвојен живот, сва права која има. Наш став је да се тај дио мора намирити јер је оштетио болницу", појаснио је Бијелић.
Он је навео да је од преостала 22 љекара који су напустили приједорску болницу, десет специјалиста то учинило након испуњења уговора о специјализацији ради запослења у другој здравственој установи, један је љекар секундарац, шест је прекинуло радни однос због испуњења услова за пензију, док је троје љекара специјалиста преминуло.
Бијелић напомиње да је болница некада имала четири, а данас има девет одјељења на којима је ситуација таква да свако напуштање љекара ствара огромне проблеме, те да је потребно ствари мијењати системски.
"Неопходно је занимање љекара учинити привлачнијим младим људима. Да би постало привлачније, мора да има одређене привилегије у друштву, да ли финансијске, да ли кроз предности приликом стипендирања, рјешавања стамбеног питања, уписа дјеце у вртић. Јер да неко постане љекар специјалиста, то су године и године труда, одрицања и мукотрпног рада на основном неком нивоу, а да не говоримо о даљем усавршавању", поручио је Бијелић.
