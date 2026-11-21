Аутор:АТВ редакција
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Припадници Полицијске управе Источно Сарајево прикупили су новчану помоћ за породицу Лопатић са Сокоца која је остала без супруга и оца петоро малољетне дјеце.
Сокочанин М. Лопатић (32) живот је изгубио 4. октобра у саобраћајној несрећи на магистралном путу Подроманија–Рогатица, на подручју општине Соколац.
Акција је организована поводом славе Министарства унутрашњих послова Републике Српске – Светог архангела Михаила, преноси "Срна".
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Из Полицијске управе Источно Сарајево су истакли да ово није прва хуманитарна акција коју организују и да ће наставити са сличним активностима, не заборављајући оне којима је подршка најпотребнија, посебно у вријеме празника.
Тиме, како је наведено, показују да солидарност и хуманост остају важан дио њихове мисије.
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